Der Mann, der gestern Abend den Mediziner Fritz von Weizsäcker erstochen hat, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft psychisch krank.

Er soll in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. "Der Spiegel" berichtete, die Motive könnten im Zusammenhang mit der Tätigkeit des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, dem Vater des Opfers, beim Chemiekonzern Boehringer Ingelheim in den Sechzigerjahren stehen. Bei seiner Vernehmung habe der 57-jährige Mann ausgesagt, von Weizsäcker sei als Geschäftsführer dafür verantwortlich gewesen, dass tödliche Giftstoffe für den Vietnam-Krieg geliefert worden sein. Dafür habe er sich an dessen Familie rächen wollen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte dies dem "Spiegel" allerdings nicht bestätigen, heißt es.



Die Bundesregierung reagierte bestürzt auf die Tat. Dies sei ein entsetzlicher Schlag für die Familie von Weizsäcker, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Er sprach der Witwe und allen Angehörigen die Anteilnahme der Bundeskanzlerin und der Mitglieder der Bundesregierung aus.



Fritz von Weizsäcker war gestern Abend in der Schlosspark-Klinik in Berlin erstochen worden, während er einen Vortrag hielt. Ein Polizist, der von Weizsäcker zu Hilfe eilte, wurde verletzt. Berlins Gesundheitssenatorin Kalyci dankte den Teilnehmern, die eingegriffen hatten, für ihre Zivilcourage.