Nach dem Angriff auf den in Berlin im Exil lebenden türkischen Journalisten Erk Acarer hat der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen übernommen.

Acarer sei gestern Abend von drei Männern im Hinterhof seines Hauses attackiert und verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das Opfer verdächtige türkische Sicherheitskräfte.



Politiker und Journalisten in Deutschland reagierten bestürzt auf den Angriff. Der ebenfalls im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar sprach von einer "direkten Botschaft" des türkischen Staatschefs Erdogan.



Dündar war selbst vor fünf Jahren Opfer eines Anschlags geworden. 2016 hatte ein Mann in Istanbul auf ihn geschossen und dabei jedoch verfehlt. Der Täter wurde nun in der Türkei zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Dündar kritisierte das Urteil als deutlich zu milde.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.