Die Unterlagen der früheren DDR-Staatssicherheit gehen heute in die Verantwortung des Bundesarchivs in Koblenz über.

Die bislang zuständige Stasi-Unterlagen-Behörde gibt es dann nach fast 30 Jahren nicht mehr. Am Abend ist ein Festakt in Berlin geplant. Daran nehmen unter anderem der bisherige Behördenleiter Jahn und Kulturstaatsministerin Grütters teil. Jahn sagte der "Zeit", er verbinde mit der Integration der Akten ins Bundesarchiv die Chance, den Horizont zu erweitern - weg von der Stasi, hin zur Gesamtbetrachtung der SED-Diktatur und zur Verantwortung des Einzelnen.



Mit der Überführung wird ein Beschluss des Bundestages umgesetzt. Statt des Stasi-Beauftragten gibt es nun eine Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. In diese Funktion wurde kürzlich die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke gewählt.



Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.