Mit einem Festakt in Berlin ist die Überführung des Stasi-Unterlagen-Archivs an das Bundesarchiv begleitet worden.

Der frühere Leiter der Behörde, Altpräsident Gauck, betonte in seiner Rede, Kritik an der Überführung werde sich legen, weil das Recht auf Akteneinsicht bleibe. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte es als bleibendes Verdienst und Vermächtnis der DDR-Bürgerrechtsbewegung, dass diese Zeugnisse der SED-Diktatur vor der Vernichtung bewahrt wurden. Die CDU-Politikerin betonte, im Bundesarchiv sollen die Stasi-Unterlagen als Teil des gesamtstaatlichen Gedächtnisses dauerhaft und für künftige Generationen bewahrt werden.



Am Festakt nahmen auch der scheidende Behördenleiter Jahn und der Präsident des Bundesarchivs, Hollmann, teil.



Die bislang zuständige Behörde wird nach fast 30 Jahren aufgelöst. Statt des Stasi-Beauftragten gibt es künftig eine Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Die frühere DDR-Oppositionelle Zupke übernimmt dieses Amt. Der Festakt fand am Jahrestag des Volksaufstands in der DDR am 17. Juni 1953 statt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.