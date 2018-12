Vor dem Brandenburger Tor in Berlin brennt seit dem Abend Europas größter Chanukka-Leuchter.

Bundespräsident Steinmeier und der Rabbiner Teichtal entzündeten gemeinsam in zehn Metern Höhe das erste Licht. Damit hat das achttägige jüdische Lichterfest begonnen. Der Name Chanukka ist Hebräisch und bedeutet Weihung. Er geht zurück auf die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im Jahre 164 vor Christus. Das Licht in dem Tempel soll - obwohl es nur für einen Tag Öl hatte - acht Tage lang gebrannt haben.



Steinmeier nahm in seiner Ansprache darauf Bezug und sagte, das scheinbar Unmögliche sei möglich: Es sei ein Geschenk, 80 Jahre nach der Pogromnacht einander die Hände zu reichen - über den Abgrund der Geschichte hinweg.