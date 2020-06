Bundespräsident Steinmeier und Vertreter der Wirtschaft haben die Unternehmen in Deutschland aufgerufen, auch in der Corona-Krise weiter auszubilden.

Das Engagement müsse trotz der schwierigen Rahmenbedingungen fortgesetzt werden, heißt es in einem gemeinsamen Appell. Dafür sollten die von Bund und Ländern bereitgestellten Hilfsprogramme genutzt werden. Es gehe um die Zukunftschancen der jungen Generation und die Fachkräfte von morgen. Der Bundespräsident hatte zuvor unter anderen mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, und den Präsidenten der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände sowie des Industrie- und Handelskammertags, Kramer und Schweitzer, beraten.



Grund ist die Befürchtung, dass viele Unternehmen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, ihre Ausbildungsaktivitäten reduzieren oder einstellen könnten. Die Bundesregierung will daher eine Ausbildungsprämie auf den Weg bringen.