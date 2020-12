Bundespräsident Steinmeier hat sich hinter die Opposition in Belarus gestellt.

Er sagte in Berlin, die Menschen in Belarus forderten seit Monaten mutig und beharrlich freie und faire Wahlen und ein Ende staatlicher Gewalt und Repression. Sie brauchten und sie verdienten unsere Aufmerksamkeit, Hilfe und Unterstützung. Zuvor war Steinmeier mit der Oppositionspolitikerin Tichanowskaja zu einem einstündigen Gespräch zusammengekommen. Sie traf außerdem Bundestagspräsident Schäuble.



Tichanowskaja forderte von Deutschland eine Aufhebung der Visumspflicht für Menschen aus Belarus. Verfolgte hätten so die Möglichkeit, in Sicherheit zu gelangen, sagte die Bürgerrechtlerin dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Außerdem sprach sie sich für eine Ausweitung der EU-Sanktionen gegen den Machtapparat von Staatschef Lukaschenko aus.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.