In den nächsen Tagen müssen massiv zusätzliche Unterkunftsplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen werden. (Paul Zinken/dpa)

Die Regierende Bürgermeisterin Giffey sagte im Abgeordnetenhaus, es gehe darum, dass man in den nächsten Tagen massiv zusätzliche Unterkunftsplätze schaffe. Deshalb habe der Senat die Entscheidung getroffen, ein Ankunfts- und Verteilzentrum am ehemaligen Flughafen Tegel zu schaffen. Auch Tempelhof und die Messe würden in die Überlegungen einbezogen. Giffey kündigte ferner an, dass in den kommenden Tagen fünf weitere Unterkünfte für Geflüchtete mit 2.000 Plätzen bereitstehen sollen. Berlin ist derzeit die Hauptanlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.