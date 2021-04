In Berlin haben tausende Menschen gegen die Aufhebung des Berliner Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht protestiert.

Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich etwa 15.000 Teilnehmer an der Demonstration durch die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln. Die Polizei sprach am Abend von gut 6.500 Demonstranten. Die Teilnehmer forderten von der Bundesregierung, sich um einen fairen Wohnungsmarkt zu kümmern. Zu dem Protest aufgerufen hatte der Berliner Mieterverein.



Das Bundesverfassungsgericht hatte den Berliner Mietendeckel gestern für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, der Bundesgesetzgeber habe das Mietpreisrecht abschließend geregelt. Die Länder hätten hier daher keine Gesetzgebungsbefugnis. Der Berliner Senat will am Dienstag über die Konsequenzen aus dem Gerichtsbeschluss beraten.

