In Berlin haben sich tausende Menschen zur größten Silvesterparty Deutschlands versammelt. Schon kurz nach Öffnung der Eingänge am Nachmittag bildeten sich wegen verschärfter Sicherheitskontrollen erste Schlangen am Brandenburger Tor. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Areal verboten.

Bis Mitternacht werden hunderttausende Besucher erwartet. Für die Sicherheit der Gäste sorgt ein Großaufgebot von Polizisten. Genaue Zahlen nannte die Polizei nicht. Angesichts der Zunahme von Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute forderte die Gewerkschaft der Polizei Respekt gegenüber den Einsatzkräften.



Auch andernorts laufen die Vorbereitungen für den Jahreswechsel. In der französischen Hauptstadt Paris finden die Feierlichkeiten in diesem Jahr unter besonders scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund um die Champs-Elysées soll es verstärkte Kontrollen geben. Unterstützer der sogenannten "Gelbwesten"-Bewegung haben zu gewaltfreien Feiern zum Jahreswechsel aufgerufen.



Im australischen Sydney haben rund 1,5 Millionen Menschen das neue Jahr bereits begrüßt. Vor der Kulisse von Opernhaus und Hafen betrachteten sie das Großfeuerwerk. Rund 8,5 Tonnen Pyrotechnik wurden gezündet, 500 Kilogramm mehr als im vorigen Jahr. Für den Aufenthalt in bevorzugen Bereichen mussten Zuschauer erstmals Tickets kaufen.