In Berlin haben hunderttausende Menschen den Christopher Street Day gefeiert.

Die traditionelle Parade, zu der mehr als 60 Wagen angemeldet waren, stand unter dem Motto " Mein Körper - meine Identität - mein Leben". Sie führte vom Kurfürstendamm zum Brandenburger Tor. - Mit der Veranstaltung wird an den Aufstand von Homosexuellen gegen Polizei-Willkür in der Christopher Street in New York im Jahr 1969 erinnert.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.