Im Berliner Bezirk Neukölln haben tausende Menschen an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau vor einem Jahr erinnert.

Laut Polizei kamen rund 4.000 Teilnehmer zu der Kundgebung, angemeldet waren ursprünglich 900 Personen. Die Demonstrierenden hielten Schilder mit den Namen der Opfer und Fotos in die Höhe. Auf Plakaten standen Sätze wie "Hanau ist kein Einzelfall". In Berlin-Neukölln leben viele Menschen mit Migrationshintergrund.



In Hanau selbst gab es gestern eine Gedenkveranstaltung, auf der auch Bundespräsident Steinmeier sprach. Am 19. Februar 2020 hatte in der Stadt ein 43-jähriger Rechtsextremer neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.