Mit einem Sternmarsch zum Alexanderplatz haben tausende Menschen am Christopher Street Day in Berlin für Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und anderen sexuellen Minderheiten demonstriert.

Mehrere Demonstrationszüge starteten aus verschiedenen Teilen der Stadt. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten Regenbogenfahnen dabei, einige waren verkleidet. Die meisten trugen wegen der Corona-Pandemie einen Mund-Nasen-Schutz. Das Motto der Veranstaltungen mit knapp 10.000 angemeldeten Teilnehmern lautete "CSD Berlin Pride". Jeder Zug habe einen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt, erklärten die Organisatoren. Dabei gehe es um feministische Themen, Rassismus, Trans- und Intersexualität sowie um die Lesben- und Schwulenbewegung in der DDR.



Zum Auftakt des "East Pride"-Zuges durch den Nordosten Berlins wurde ein Gottesdienst gefeiert. Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Stäblein, appellierte, Homosexualität innerhalb und außerhalb der Kirche zu respektieren. Im christlichen Bekenntnis müsse an die Stelle des Satzes "Homosexualität ist Sünde" der Satz "Homophobie ist Sünde" treten. Der Bischof rief zugleich dazu auf, diskriminierten gleichgeschlechtlichen Paaren beizustehen, "ob in Ungarn oder in Russland oder wo auch immer".



Auch in anderen Metropolen kommen zur Stunde zehntausende Menschen zu sogenannten "Pride Parades" zusammen, um für die Rechte der LGBTQ-Bewegung zu demonstrieren - unter anderem in Rom und Paris. Gestern hatten in Tel Aviv bereits Zehntausende an der Gay-Pride-Parade teilgenommen.