Anlässlich weltweiter Klimaproteste haben sich Tausende Menschen zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin versammelt.

Sie sind einem Aufruf der Bewegung "Fridays For Future" gefolgt, die einen Neustart bei der Klimapolitik in Deutschland fordert. Ein Sprecher der Organisation teilte mit, die bisher ergriffenen Vorkehrungen reichten nicht aus, um das globale Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Nach der Kundgebung ist ein Demonstrationszug durch das Regierungsviertel zurück zum Brandenburger Tor geplant. Angemeldet waren laut Polizei 50 000 Teilnehmer.



Wenige Tage vor dem Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid wollen sich heute Menschen in 150 Ländern für verstärkte Anstrengungen zum Klimaschutz einsetzen. In Deutschland plant die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Demonstrationen in mehr als 500 Städten.