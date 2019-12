Der Terrorverdacht auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat sich nicht bestätigt.

Das gab die Polizei gestern am späten Abend bekannt. Nach Hinweisen auf einen verdächtigen Gegenstand hatte die Polizei den gesamten Platz räumen lassen. Zudem waren zwei Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden, weil sie sich verdächtig verhalten hätten.



Auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hatte der islamistische Attentäter Amri vor drei Jahren einen Lastwagen in die Menge gesteuert und zwölf Menschen getötet. Er wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.