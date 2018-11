Die Berliner Innenverwaltung hat eine für den 9. November geplante rechtsextreme Kundgebung verboten.

In einer Mitteilung heißt es, die Art der Durchführung des Aufzugs würde in eklatanter Weise den Sinn und den moral-ethischen Stellenwert dieses Gedenktages negieren. Berlins Innensenator Geisel sagte, die Vorstellung, dass Rechtsextremisten am 80-sten Jahrestag der Reichspogromnacht durch das Regierungsviertel marschierten, finde er unerträglich. Die rechte Gruppierung "Wir für Deutschland" hatte zu einem sogenannten "Trauermarsch für die Toten der Politik" aufgerufen.