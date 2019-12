In der Debatte über die Zukunft der Landwirtschaft will die Bundesregierung umstrittene Billigangebote für Lebensmittel stärker in den Blick nehmen.

Dazu solle es eine Gesprächsrunde bei Kanzlerin Merkel mit Handelsunternehmen geben, teilte Agrarministerin Klöckner mit. Die CDU-Politikerin äußerte sich nach einem Treffen mit Vertretern von rund 40 Agrarverbänden in Berlin. Auch Merkel nahm daran teil. Sie sicherte den Bauern zu, dass diese bei weiteren Natur- und Klimaschutzvorhaben stärker einbezogen werden sollten. Zugleich bezeichnete Merkel die Landwirte als ganz wichtigen Teil der Gesellschaft. Der Protest der Bauern richtet sich etwa gegen geplante Vorgaben zum Insektenschutz und strengere Düngeregeln.