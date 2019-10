Die Umweltbewegung "Extinction Rebellion" hat ihre Proteste in Berlin heute früh fortgesetzt.

Wie die Polizei mitteilte, blockierten mehrere hundert Menschen eine Brücke unweit des Kanzleramts. Die Zufahrten seien gesperrt worden. Im Laufe des Tages soll es nach Angaben der Aktivisten auch Aktionen auf dem Kurfürstendamm im Westen der Hauptstadt geben.



Seit Montag gehen Anhänger von "Extinction Rebellion" in mehreren Ländern auf die Straße. In den kommenden beiden Wochen sind Proteste in rund 60 Städten weltweit geplant. In London wurden seit Beginn der Demonstrationen etwa 470 Menschen vorübergehend festgenommen.