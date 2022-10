Steigende Flüchtlingszahlen

Wegen der steigenden Flüchtlingszahlen über die Balkanroute soll Serbien die Visaregeln für Migranten verschärfen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Georgi Licovski)

Belgrad müsse seine Praxis ändern, erklärte Bundesinnenministerin Faeser von der SPD bei einem Treffen mit ihren Kollegen aus der Europäischen Union in Luxemburg. Ihr Parteikollege Lindh äußerte sich ähnlich und schloss als Druckmittel auch ein Aussetzen der EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien nicht aus. Lindh sagte im Deutschlandfunk, wenn Serbien nicht bereit ist, seine Visa-Praxis zu ändern, müsse die EU reagieren. - Der Grenzschutzagentur Frontex zufolge wurden im September gut 19.000 irreguläre Einreisen über die Westbalkanroute registriert, von der auch Serbien ein Teil ist. Die meisten Migranten stammten aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Allerdings kommen auch Menschen aus Ländern wie Burundi oder Indien in EU-Staaten an, mit denen Serbien Visa-Abkommen hat. Diese haben kaum Chancen auf Asyl in der Europäischen Union.

