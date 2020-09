In Berlin und Hamburg hat es Demonstrationen für eine Umverteilung von Vermögen gegeben.

Sowohl bei dem Protestzug in der Hauptstadt über den Kurfürstendamm als auch im Hamburger Nobelviertel an der Alster liefen auch linksradikale Gruppierungen mit. Starke Polizeikräfte begleiteten die Züge, bei denen es friedlich blieb. Die Zahl der Teilnehmer in Hamburg wurde mit rund 1.100 angegeben, in Berlin seien es einige Hundert gewesen. Gefordert wurde unter anderem die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer, eine bessere Bezahlung für Berufe wie Krankenpfleger, Erzieher oder Kassierer sowie ein Verbot von Dividendenauszahlungen für Unternehmen, die Staatshilfe erhalten. Aufgerufen zu dem Protest hatten mehrere linke Gruppierungen.

