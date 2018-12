In Berlin und Köln haben tausende Menschen für einen schnellen Ausstieg aus der Kohleverstromung demonstriert.

Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich rund 16.000 Menschen nahe dem Berliner Kanzleramt, in Köln protestierten etwa 20.000 Menschen. Zu den Kundgebungen hatten unter anderen Greenpeace, der Bund für Umwelt- und Naturschutz und der WWF aufgerufen. Am Montag beginnt im polnischen Kattowitz die UNO-Klimakonferenz. Sie soll dazu beitragen, die Pariser Klimaziele doch noch zu erreichen. In dem Abkommen hatte die internationale Gemeinschaft Ende 2015 vereinbart, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.