Deutschland und Saudi-Arabien haben nach zehn Monaten ihren diplomatischen Konflikt beigelegt.

Die Außenminister Maas und al-Dschubair verständigten sich in New York darauf, dass der saudi-arabische Botschafter nach Deutschland zurückkehrt. Zuvor hatte Maas sein Bedauern über "Missverständnisse" zwischen den beiden Ländern zum Ausdruck gebracht. Sein Vorgänger Gabriel hatte Saudi-Arabien verärgert, indem er dem Land im Nahen Osten "Abenteurertum" vorwarf. Die Regierung in Riad zog ihren Botschafter aus Berlin ab.



Wirtschaftsvertreter äußerten sich erleichtert über das Ende der diplomatischen Krise. Vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag hieß es, die wirtschaftliche Eiszeit mit Saudi-Arabien sei nun vorbei.