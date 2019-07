In Berlins Kleingärten wächst der Widerstand gegen eine neue Stadtverordnung, wonach 41 Kolonien komplett geräumt werden sollen, um Bauland zu gewinnen.

Man sei sauer, sagte Laubenbesitzer Jörg Lange im RBB. Von den Plänen haben man erst durch die Medien erfahren. Die Kleingärtner haben eine Bürgerinitiative gegründet. Sie sehen sich als Bauernopfer städteplanerischen Missmanagements. Manche von ihnen sind seit 50 Jahren in ihrer Kolonie zuhause.



Im kommenden Jahr, 100 Jahre nach dem Beschluss der ersten Kleingartenverordnung, endet die Schutzfrist für den Großteil der rund 900 Berliner Kleingartenanlagen. Die Fläche macht drei Prozent des Stadtgebietes aus. Der Plan des Berliner Senats: 850 Kleingärtner sollen bis 2030 weichen, um Platz für bezahlbare Wohnungen zu machen.

Projektentwickler: 60.000 Kleingärtner behindern Millionen

Die Pächter sollen mit jeweils 7.000 Euro entschädigt werden. Ihnen soll eine Ersatzfläche angeboten werden, die jedoch weit entfernt von der bisherigen Kleingartenfläche liegen kann. Im November soll der Kleingartenentwicklungsplan vom Senat beschlossen werden.



Bauverbände hatten angesichts der gravierenden Wohnungsnot schon länger darauf gedrängt, die Flächen von Kleingartenkolonien für den Wohnungsbau verfügbar zu machen. Dort könnten "Gartenstädte" entstehen, also bezahlbarer Wohnraum mit Gärten in kommunaler Hand, heißt es im neuen Plan. "Es kann ja nicht sein, dass 60.000 Kleingärtner die Entwicklung einer Millionenstadt wie Berlin behindern", sagte der Projektentwickler, Piepgras, gegenüber rbb24.



Der Stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Berliner CDU, Evers, wirft der rot-rot-grünen Regierung hingegen vor, planlos zu agieren. 2014 habe das Abgeordnetenhaus noch versprochen, den Kleingärtnern einen dauerhaften Schutz zu gewähren. Dieses Versprechen werde nun gebrochen, so Evers. Die Stadt brauche Kleingartenparzellen, um das Klima und die Lebensqualität zu stärken.