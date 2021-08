Gut viereinhalb Jahre nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz hat ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses seinen Abschlussbericht vorgelegt.

Darin werden den Sicherheitsbehörden zahlreiche Defizite angelastet. In dem Bericht wird beispielsweise eine unzureichende personelle Ausstattung des Berliner Landeskriminalamts bemängelt. Der Informationsaustausch zwischen Sicherheits- und Justizbehörden sei ebenfalls unzureichend gewesen. Kritik wird auch an der Fehleinschätzung des LKA zu dem Attentäter geübt.



Bei dem islamistischen Anschlag steuerte der Täter im Dezember 2016 einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz und tötete zwölf Menschen.

