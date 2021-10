In Berlin hat der Deutschen Pflegetag begonnen.

Vertreter der Branche sowie Experten aus Politik, Wirtschaft und Verbänden beraten heute und morgen über die aktuellen Herausforderungen der Branche. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Vogler, erklärte, es fehle eine Gesamtidee, wie in Zukunft die steigende Zahl von Hilfsbedürftigen betreut werden solle. Für 2030 rechne sie mit 5,1 Millionen Pflegebedürftigen, für die es dann voraussichtlich rund 500.000 Fachkräfte zu wenig gebe. Deshalb müsse dringend die Bezahlung angepasst werden. Derzeit liege die Spanne zwischen 2.100 und 3.700 Euro brutto im Monat. Angemessen für eine Vollzeitstelle wäre aber ein Monatsgehalt von 4.000 Euro, so Vogler.



Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Dahmen. Im ARD-Fernsehen bezeichnete er die Situation in der Alten- und Krankenpflege als dramatisch. Dort müssten die Arbeitsbedingungen verbessert werden, sagte Dahmen. Der Vorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, Kneppe, plädierte zudem für mehr Kreativität. Man müsse wegkommen von der Kasernierung Hilfsbedürftiger, um älteren Menschen möglichst lange ein Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.