Zwei Jahre nach der Ablehnung eines Volksbegehrens für mehr Videoüberwachung hat der Berliner Verfassungsgerichtshof das Vorgehen des Senats gerügt.

Aus Sicht des obersten Gerichtes des Bundeslandes hatte es die Senats-Innenverwaltung versäumt, ihre Bedenken im Hinblick auf das Vorhaben mit den Initiatoren des Volksbegehrens zu erörtern. Deshalb sei es nicht zulässig, dass sich die Verwaltung an das Verfassungsgericht gewandt habe. Die Richter könnten infolgedessen keine Aussage über die Zulässigkeit des Volksbegehrens treffen. Die Initiatoren wollten erreichen, dass in Berlin bis zu 1.000 Kameras an Orten installiert werden, an denen es viel Kriminalität gibt. Im Oktober 2018 lehnte der rot-rot-grüne Senat die Einleitung des Volksbegehrens ab und kündigte an, dessen Zulässigkeit vom Verfassungsgerichtshof prüfen lassen.



Innensenator Geisel von der SPD erklärte damals, nach Einschätzung des Senats sei das Vorhaben rechtlich unzulässig und politisch verfehlt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.