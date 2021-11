Das neugewählte Berliner Abgeordnetenhaus kann wie geplant am Donnerstag erstmals zusammentreten.

Der Verfassungsgerichtshof des Landes wies den Eilantrag eines bisherigen Abgeordneten ab. Dieser wollte die Konstituierung des Landesparlaments und auch der Bezirksverordneten-Versammlungen vorläufig untersagen lassen. Er argumentierte, dass die Mängel bei der Landtagswahl im September derart gravierend gewesen seien, dass dem neugewählten Parlament die demokratische Legitimität fehle. Das Gericht wies seinen Antrag aus formalen Gründen ab. Es erklärte, der in diesem Fall gewählte juristische Weg widerspreche der Landesverfassung.



In Berlin war es bei der Wahl zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen zu mehreren Pannen gekommen. Unter anderem gingen in einigen Wahllokalen die Stimmzettel aus.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.