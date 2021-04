Der Berliner Verfassungsschutz stellt Teile der Corona-Protestbewegung unter Beobachtung.

Innensenator Geisel erklärte, die Proteste hätten sich in Teilen radikalisiert und seien zu einem Katalysator und Ventil für Demokratieskepsis und mitunter sogar Demokratieverachtung geworden. Der SPD-Politiker betonte, es habe sich eine "Empörungsbewegung" formiert, die sich nicht in gängige Kategorien wie rechten, linken oder religiösen Extremismus einordnen lasse. Vielmehr handele es sich um ein heterogenes Phänomen. Die Mehrheit der Teilnehmer protestiere friedlich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Daneben gebe es aber etwa auch Rechtsextreme und Reichsbürger unter den Demonstrierenden.



Berlin ist das vierte Bundesland, in dem Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen unter Beobachtung gestellt werden - neben Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg. Gestern hatte bereits das ARD-Hauptstadtstudio über das Vorhaben berichtet.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.