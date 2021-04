Das Verwaltungsgericht Berlin hat die Begrenzung der Kundenzahl im Einzelhandel gekippt.

In der Entscheidung heißt es, der Richtwert von einer Person pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche bringe angesichts der weiteren Maßnahmen kein signifikantes Mehr an Infektionsschutz und stehe in keinem angemessenen Verhältnis zu den dadurch erwartbaren Umsatzeinbußen. Dagegen wies das Gericht die Eilanträge gegen die Testpflicht für Kundinnen und Kunden sowie gegen die vorgeschriebene elektronische Kontaktverfolgung zurück. Diese Maßnahmen seien geeignet und erforderlich. Gegen die Entscheidung kann beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde eingelegt werden.

