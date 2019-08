Die Bundesregierung hat ein viertes Kind von IS-Anhängern aus Syrien nach Deutschland geholt.

Das zehn Monate alte Mädchen landete nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa mit einem Ambulanzflug in Berlin. Dort soll es in ein Krankenhaus kommen und später von Verwandten betreut werden.



Das kranke Baby war zusammen mit drei Waisenkindern aus einem syrischen Flüchtlingslager in das nordirakische Kurdengebiet gebracht worden, musste dort aber zunächst gesundheitlich stabilisiert werden. Die drei anderen Kinder waren bereits am vergangenen Dienstag in Frankfurt am Main eingetroffen.



Im Nordosten Syriens sollen sich insgesamt knapp 120 Kinder von IS-Anhängern mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden. Die Bundesregierung will weitere von ihnen nach Deutschland holen. Auch Österreich kündigte heute die Heimkehr zweier Kinder von einer IS-Anhängerin an.