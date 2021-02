In Berlin startet heute ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.

Das Bündnis "Deutschen Wohnen & Co. enteignen" hat dann vier Monate bis Ende Juni Zeit, Unterstützer-Unterschriften zu sammeln. Machen sieben Prozent der Wahlberechtigten zum Abgeordnetenhaus - also rund 170.000 Menschen - mit, folgt ein Volksentscheid, der wie eine Wahl abläuft. Die Initiatoren setzen sich dafür ein, Immobilien-Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen wie den Konzern "Deutsche Wohnen" zu vergesellschaften, also gegen eine Milliardenentschädigung zu enteignen. So soll der Anstieg der Mieten gestoppt werden. Die Initiative beruft sich aufs Grundgesetz, demzufolge "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel" in Gemeineigentum überführt werden können. Der fragliche Artikel 15 ist Verfassungsrechtlern zufolge aber noch nie angewandt worden.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.