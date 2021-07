In Berlin können die Wählerinnen und Wähler am 26. September in einem Volksentscheid über die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" abstimmen.

Das entschied der Senat. Die Initiative will die mehr als 240.000 Wohnungen der großen Immobilienkonzerne in Berlin gegen eine Entschädigung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführen. Dort sollen sie - wie es heißt - "demokratisch, transparent und gemeinwohlorientiert" verwaltet werden, um einen weiteren Anstieg der Mieten in der Hauptstadt zu stoppen. Der Senat ist allerdings auch bei einem erfolgreichen Volksentscheid nicht verpflichtet, ein entsprechendes Gesetz zur Enteignung auszuarbeiten.



Am 26. September finden parallel die Bundestags- und Abgeordnetenhauswahlen statt.

