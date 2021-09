In Berlin will die Spitzenkandidatin der SPD, Giffey, prüfen, ob sich das Votum der Bürgerinnen und Bürger zur Enteignung großer Immobilienunternehmen umsetzen lässt.

Sie sagte im ARD-Fernsehen, dieser Volksentscheid sei zu respektieren. Sie selbst sei aber immer noch der Auffassung, dass Enteignungen nicht dazu beitrügen, die große Frage des bezahlbaren Wohnens zu lösen.



Unter dem Titel "Deutsche Wohnen & Co enteignen" konnten die Berlinerinnen und Berliner gestern darüber abstimmen, ob Wohnungen großer Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Einheiten vergesellschaftet werden sollen. Nach Angaben der Landeswahlleiterin stimmten 56,4 Prozent mit "Ja", 39 Prozent mit "Nein". Das Ergebnis ist für den Senat rechtlich nicht bindend. Die Initiative kündigte an, die Berliner Koalitionsverhandlungen intensiv zu begleiten und keine Hinhaltestrategien zu akzeptieren.



Ungeachtet des Volksentscheids kündigte der schwedische Immobilienkonzern Heimstaden an, rund 14.000 Wohnungen in Berlin zu kaufen. Der Abschluss des Geschäfts mit dem Akelius-Konzern sei für das Jahresende geplant.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.