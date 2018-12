Die Berliner Bildungssenatorin Scheers kritisiert die Entscheidung einer Waldorfschule, das Kind eines AfD-Abgeordneten nicht aufzunehmen.

Die Sprecherin der SPD-Politikerin sagte der "Berliner Zeitung", nach dem, was man über den Vorgang wisse, sei die Privatschulaufsicht eingeschaltet worden. Auch der bildungspolitische Sprecher der Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg, Hardorp, kritisierte die Entscheidung. Menschen aller politischen Einstellungen sollten ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken können, sagte er.



Die Schule hatte eine Elternversammlung einberufen und den betroffenen Politiker und seine Frau befragt, bevor sie die Ablehnung aussprach. Zur Begründung hieß es dann, die Meinungsverschiedenheit in der Eltern- und Lehrerschaft sei so groß, dass die Aufnahme des Kindes für ein fortwährendes Konfliktpotenzial an der Schule gesorgt hätte.