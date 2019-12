Die Berliner Polizei hat nach eigenen Angaben den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz geräumt.

Alle Besucher hätten das Gelände ruhig und besonnen verlassen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Zwei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Später meldete der Sender rbb unter Berufung auf einen Polizeisprecher, bei der Überprüfung ihrer Personalien sei es zu einer Verwechslung mit Personen gekommen, nach denen aktuell gefahndet wird. Die beiden Männer seien inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der Einsatz ist demnach beendet.



In Berichten von "Berliner Morgenpost" und "B.Z." war zunächst die Rede von "Gefährdern". Der "Tagesspiegel" schrieb, einer der beiden habe Kontakte zu islamistischen Kreisen in NRW gehabt.



Auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hatte der islamistische Attentäter Amri vor drei Jahren einen Lastwagen in die Menge gesteuert und zwölf Menschen getötet. Er wurde später auf der Flucht in Italien erschossen.