Die Blockadeaktionen der Bewegung "Extinction Rebellion" in Berlin sind auch heute fortgesetzt worden.

Nach wie vor halten Klimaaktivisten der Polizei zufolge eine Brücke besetzt. Eine weitere sei mittlerweile geräumt worden. "Extinction Rebellion" hat für die ganze Woche Aktionen in Berlin angekündigt. Dort und in anderen Großstädten in aller Welt will die Umweltschutzbewegung auf eine drohende Klimakatastrophe aufmerksam machen. In London ist heute die Blockade eines Flughafens geplant.