In Berlin haben mehrere rechte Gruppen zu Kundgebungen aufgerufen, darunter auch die sogenannten Reichsbürger.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich bislang weit weniger Menschen als erwartet. Zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor kamen rund 70 Personen. Angemeldet waren rund 500 Teilnehmende. Zu linken Gegenprotesten in der Nähe gingen rund 150 Unterstützer auf die Straße.



Die Polizei ist mit 1.800 Beamten im Einsatz, da gewaltbereite Rechtsextremisten und Reichbürger erwartet wurden. Außerdem sind drei gesicherte Anlaufstellen für Pressevertreter eingerichtet. Am Rande der Kundgebung am Brandenburger Tor wurden bereits Fotografen von Rechten bedroht und beschimpft.

