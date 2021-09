In Berlin nimmt heute das Frühwarnzentrum für Pandemien seine Arbeit auf.

In der neuen Niederlassung der Weltgesundheitsorganisation sollen Forschungsdaten aus der ganzen Welt zusammengeführt und ausgewertet werden. Dazu zählen Informationen zu verdächtigen Krankheitsbildern, Bevölkerungsverlagerungen, Tierseuchen und Klimawandelfolgen. Mithilfe künstlicher Intelligenz soll daraus eine Prognose für Pandemien erstellt werden. Ziel ist, dass Regierungen auf eine Bedrohungslage frühzeitig reagieren können. Die Einrichtung ist allerdings auf eine freiwillige Zulieferung der Daten durch Staaten, Labore und Institute aus aller Welt angewiesen.



An der Eröffnung des Frühwarnzentrums nimmt neben Vertretern der WHO auch Bundeskanzlerin Merkel teil.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.