Wie mehrere Medien berichteten, plant die neue rot-grün-rote Koalition einen entsprechenden Schritt. Der Sprecher der Bildungsverwaltung, Klesmann, sagte demnach, die Angabe sei wenig aussagekräftig. Das Merkmal "nichtdeutsche Herkunftssprache" wird von Eltern und Bildungsexperten seit Längerem als stigmatisierend kritisiert.

SPD, Grüne und Linke in Berlin wollen stattdessen auf andere soziale Faktoren setzen, um Schulen bedarfsgerecht auszustatten. Als Beispiel wird die Zahl der Kinder und Jugendlichen genannt, die eine Lernmittelbefreiung haben. Das tritt ein, wenn Eltern etwa Arbeitslosengeld, Hartz IV oder andere Sozialleistungen beziehen. Kritik an den Plänen kam aus der CDU. Der Anteil an Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache könne für Eltern auf der Suche nach der richtigen Schule für ihr Kind relevant sein, sagte der Politiker Husein der "Berliner Morgenpost".

