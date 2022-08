Medienberichte

Berlin: Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin. (Joerg Carstensen/dpa)

Gegen Mittag will sich der Senat dazu äußeren. Die SPD von Regierungschefin Giffey hat ihrer rot-grün-roten Koalition Medienberichten zufolge vorgeschlagen, die bestehende Regelung zunächst bis Ende des Jahres einzuführen. Mit dem Ticket könnten Besitzer dann im Tarifbereich AB fahren - also in Berlin, nicht in Brandenburg, und auch nicht mehr bundesweit. Die Koalitionsspitzen sitzen zur Stunde bei einer Klausurtagung zusammen, um darüber zu beraten, wie das Land bedürftigen Menschen, aber gegebenenfalls auch Unternehmen oder Institutionen in der Energiekrise mit stark gestiegenen Preisen helfen kann. Der Vorschlag für das neue, regionale 9-Euro-Ticket liegt dabei auf dem Tisch.

Das bundesweit gültige 9-Euro-Monatsticket für den Nahverkehr ist seit Juni bis Ende August zu haben. Es wurde von der Bundesregierung als Entlastungsmaßnahme angesichts der derzeit hohen Energiepreise eingeführt. Sowohl Giffey als auch Berlins Mobilitätssenatorin Jarasch (Grüne) machen sich seit langem für eine unkomplizierte und für die Menschen preiswerte Anschlusslösung stark.

Niedersachsens Verkehrsminister Althusmann (CDU) fordert ÖPNV-Deutschlandticket

Der niedersächsische Verkehrsminister Althusmann sprach sich heute früh für ein einheitliches Deutschlandticket im öffentlichen Nahverkehr aus. Die gemeinsamen Tarifstrukturen hätten das Neun-Euro-Ticket sehr attraktiv gemacht, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Angesichts des Ukraine-Kriegs, hoher Energiepreise und starker Preissteigerungen müsse die Entlastung der Bürger im Vordergrund stehen. Der Bund müsse die Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Nahverkehr erhöhen. Darüber hinaus forderte der niedersächische Ressortchef eine vorübergehende Anhebung der Pendlerpauschale.

Derzeit tagen auch die Verkehrsminister der Länder. In einer außerordentlichen Videokonferenz beraten sie über Forderungen an den Bund.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.