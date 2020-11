Vor dem Hintergrund der Corona-Krise legen die sogenannten "Wirtschaftsweisen" heute ihr Jahresgutachten vor.

Die Pressekonferenz am Nachmittag findet diesmal online statt. Zuvor übergibt der Sachverständigenrat das Gutachten an Kanzlerin Merkel. Wie vorab bereits bekannt wurde, erwarten die Ökonomen einen etwas weniger starken Einbruch der deutschen Wirtschaftsleistung als die Bundesregierung. Aufgrund der kräftigen Erholung im Sommer dürfte das Bruttoinlandsprodukt laut der Prognose der Experten um 5,1 Prozent schrumpfen und damit ungefähr so stark wie während der globalen Finanzkrise 2009. Bundeswirtschaftsminister Altmaier war in seiner Herbstprognose von einem Minus von 5,5 Prozent ausgegangen.

