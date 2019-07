In Berlin haben 150.000 Menschen an der Parade zum Christopher Street Day teilgenommen.

Zur Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor kamen viele weitere Zuschauer. Zu den politischen Forderungen zählten etwa ein Wohn- und Kulturzentrum für Lesben und bessere Aufklärung im Umgang mit HIV-Positiven. Zum Auftakt des Christopher Street Day war an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden.



Die CSD-Parade bezieht sich auf den 28. Juni 1969, als die New Yorker Polizei die Schwulenbar "Stonewall Inn" in der New Yorker Christopher Street stürmte. In den darauffolgenden Tagen kam es zu Aufständen von Schwulen, Lesben und Transsexuellen.