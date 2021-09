Zwei Tage nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist noch immer unklar, welche 69 Kandidaten über die Landes- und Bezirkslisten in das Parlament gelangen.

Die Landeswahlleitung machte dazu bisher keine Angaben. Der Grund für die Verzögerung ist unklar. Fest steht aber, wer die 78 Direktmandate in den Wahlkreisen eroberte.



Die Wahl in Berlin war ungewöhnlich chaotisch verlaufen. In einigen Wahllokalen gingen die Wahlzettel aus, in anderen waren sie vertauscht worden. Vor manchen Wahllokalen bildeten sich zudem lange Schlangen, so dass manche Wähler erst nach 18 Uhr ihre Stimmen abgeben konnten und sich dadurch die Auszählung verzögerte.



Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.