In Berlin haben zwei junge Frauen ihren Hungerstreik zur Rettung des Klimas beendet.

Eine von ihnen war zuvor zusammengebrochen und mit einem Rettungswagen in die Charité gebracht worden. Eine andere Teilnehmerin der Aktion habe sich entschieden, den Streik aus psychischen Gründen abzubrechen, teilte eine Sprecherin mit. Drei weitere Aktivisten wollen in ihrem Camp in der Nähe des Reichstagsgebäudes weitermachen, unter anderem um ein öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidaten über den Klimawandel zu erzwingen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.