Zwei der hungerstreikenden Klimaaktivisten vor dem Reichstagsgebäude sind ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Eine 19-Jährige sei kollabiert, auch ein 27-Jähriger habe gesundheitliche Probleme, teilte die Gruppe mit. Der 27-Jährige war bereits am Dienstag kurzzeitig im Krankenhaus behandelt worden, setzte den Hungerstreik danach aber fort. Die Situation auch der anderen Hungernden spitze sich weiter zu, hieß es.



Die Gruppe junger Klimaaktivisten hatte Ende August mit ihrem Hungerstreik begonnen. Sie fordert ein öffentliches Gespräch mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen vor der Bundestagswahl. Diese Forderung bekräftigten die Aktivisten heute: Man sei schockiert, dass die drei weiterhin nicht bereit seien, auf die einfache Forderung"nach einem gemeinsamen öffentlichen Gespräch vor der Wahl einzugehen.



Umweltschutzorganisationen hatten gestern an die Klimaaktivisten appelliert, ihren Hungerstreik abzubrechen. Der Präsident des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring, Niebert, sagte, er verstehe die Hilflosigkeit der jungen Leute, zusehen zu müssen, wie ihre Lebensgrundlagen systematisch zerstört würden. Dennoch sehe er es als einen falschen Weg an, Gesundheit und Leben aufs Spiel zu setzen. Ähnlich äußerte sich Greenpeace-Vorstand Martin Kaiser.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.