Heute tritt die zweite Stufe des so genannten Mietendeckels in Berlin in Kraft.

Damit müssen Vermieter Bestandsmieten senken, wenn sie die im Gesetz festgeschriebenen Obergrenzen um mehr als 20 Prozent übersteigen. Mit der ersten Stufe des Deckels waren Ende Februar die Mieten für knapp 1,5 Millionen Wohnungen rückwirkend auf ihren Stand vom 18. Juni 2019 eingefroren worden. Ab 2022 darf die Miete steigen, aber nur um 1,3 Prozent jährlich.



Das Gesetz ist auf fünf Jahre befristet; in Karlsruhe sind mehrere Klagen dagegen anhängig.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.