Der chinesische Künstler Ai Weiwei wirft den Veranstaltern der Berlinale Zensur aus Angst vor den chinesischen Behörden vor.

Er sagte der Deutschen Welle, der von ihm produzierte Teil des Episodenfilms "Berlin, I Love You" sei herausgeschnitten worden, weil die chinesischen Behörden nicht verärgert werden sollten. Die Produzenten hätten ihm gesagt, sie wollten außerdem ihre Chancen nicht mindern, am Film "Shanghai, I Love you" mitarbeiten zu dürfen. Ai Weiwei wirft dem Berliner Filmfestival außerdem vor, eine ungeschnittene Langfassung des Films zurückgewiesen zu haben.



Die Prozenten bestätigten laut Deutsche Welle die Angaben des Künstlers und sprachen davon, sie seien verzweifelt gewesen, hätten sich aber entscheiden müssen. Eine Sprecherin der Berlinale sagte gegenüber der BBC, man kommentiere keine Filme, die nicht für das Festival ausgewählt worden seien. Die Beteiligung Ai Weiweis sei aber niemals Kriterium dafür gewesen, einen Film aufzunehmen oder nicht aufzunehmen.



Der Film "Berlin, I Love You" besteht aus mehrere Episoden, die jeweils von anderen Regisseuren erstellt wurden, unter anderem von Dennis Gansel und Til Schweiger. Ai Weiwei hatte seinen Teil bereits 2015 via Facetime aus China gedreht. Das Werk in der Tradition von Vorgängern wie "Paris, je t´aime" und "New York, I Love you" soll Mitte Mai in die deutschen Kinos kommen.