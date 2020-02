Die algerische Schauspielerin und Aktivistin Nardjes Asli hat auf die Bedeutung der Frauen bei den Protesten für mehr Demokratie in dem nordafrikanischen Land aufmerksam gemacht.

Sie sagte auf den Internationalen Filmfestspielen in Berlin, es sei nichts Neues, dass Frauen und Männer in Algerien Seite an Seite demonstrierten. Vielmehr seien Frauen auch schon im Kampf für die Unabhängigkeit Algeriens ab 1954 mit auf die Straßen gegangen.



Auf der Berlinale hatte der Dokumentarfilm "Nardjes A." Weltpremiere. Die Regie führte der brasilianische Regisseur Karim Aïnouz. Der Film begleitet Nardjes Asli einen Tag lang bei den Protesten in Algerien im Frühjahr 2019. Die Massenkundgebungen richteten sich zunächst gegen eine fünfte Amtszeit des langjährigen Präsidenten Bouteflika. Dieser trat in der Folge zurück, doch die Proteste dauern bis heute an und zielen auf mehr Demokratie in dem nordafrikanischen Land.



Nardjes Asli sagte dem Deutschlandfunk, bei den Protesten gebe es keine Frauen- oder Männerrollen. Vielmehr kämen alle zusammen, um die gleichen Ziele durchzusetzen. Man gehe gemeinsam für ein neues Algerien auf die Straßen - ein Algerien, das niemanden ausschließe, weder Frau noch Mann, weder jung noch alt, weder Menschen aus dem Süden noch dem Norden des Landes. Im Film sind denn auch immer wieder demonstrierende ältere Frauen zu sehen. Dazu sagte Nardjes Asli, man brauche alle Generationen. Wenn die jüngeren Leute ihre Ziele erreichen wollten, dann brauchten sie dazu auch die älteren Menschen im Land.



Für die Berlinale hat die Schauspielerin zum ersten Mal in ihrem Leben Algerien verlassen - aber nur für kurze Zeit. Denn im Film selbst sagt Nardjes Asli, sie werde das Land niemals verlassen, bevor sie ihm etwas zurückgegeben habe. Dazu kommentierte sie später, man habe hart an dem Film gearbeitet, um daraus ein Geschenk für Algerien zu machen.