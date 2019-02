Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin hat das israelische Drama "Synonyme" den Goldenen Bären als bester Film erhalten. In dem Werk von Regisseur Nadav Lapid geht es um die Identitätssuche eines jungen Mannes, der in Paris seine israelischen Wurzeln hinter sich lassen möchte.

Die chinesische Schauspielerin Yong Mei wurde für ihre Rolle in "So Long, My Son" mit dem Silbernen Bären als beste Darstellerin geehrt. Mit Wang Jingchun ging der Silberne Bär für den besten Darsteller ebenfalls an diesen Film. Das Familiendrama von Regisseur Wang Xiaoshuai beleuchtet unter anderem, was die lange geltende Ein-Kind-Politik für die Menschen in China bedeutete.



Der Silberne Bär für die beste Regie ging an Angela Schanelec. Die deutsche Regisseurin erzählt in "Ich war zuhause, aber" davon, wie eine Mutter mit dem Tod ihres Partners umgeht. Mit dem Großen Preis der Jury wurde "Gelobt sei Gott" ausgezeichnet. In dem Drama des französischen Regisseurs Francois Ozon wird Missbrauch durch katholische Geistliche thematisiert.



Das Drama "Systemsprenger" der deutschen Regisseurin Nora Fingscheidt über ein gewalttätiges Mädchen bekam den Alfred-Bauer-Preis. Der deutsche Film "Umbra" von Florian Fischer und Johannes Krell gewann den Goldenen Bären für den besten Kurzfilm.

Abschied von Dieter Kosslick als Berlinale-Chef

Es sind die letzten Internationalen Filmfestspiele unter der Leitung von Dieter Kosslick. Kulturstaatsministerin Grütters würdigte den scheidenden Berlinale-Chef als "wahren Filmhelden". Sein Engagement habe einer Filmkunst gegolten, die den Blick für den Zustand der Welt schärfe. Kosslick hat die Berlinale 18 Jahre lang geleitet.



Zuvor war der heute verstorbene Schauspieler Bruno Ganz mit einer Homage geehrt worden. Ganz wurde 77 Jahre alt.



Alle Preisträger finden Sie auch hier.