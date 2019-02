Die mazedonische Produktion "God Exists, Her Name Is Petrunya" ist auf der Berlinale mit dem Hauptpreis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet worden.

Der auf Tatsachen beruhende Film erzählt von einer Frau, die eher zufällig zur Rebellin gegen eine Männertradition wird. Die Jury würdigte die "wagemutige Schilderung der Verwandlung einer entmachteten jungen Frau in eine unverblümte Verteidigerin der Rechte der Frau".



Der Film von Teona Strugar Mitevska ist einer der diesjährigen Wettbewerbsfilme der Internationalen Filmfestspiele.

Weitere Preise der Nebenjurys

Der Amnesty International Filmpreis ging an den brasilianischen Film "Your Turn" von Eliza Capai. Die Produktion zeigt den Kampf Jugendlicher im zunehmend härteren brasilianischen Alltag.



Der deutsche Wettbewerber "Systemprenger" von Nora Fingscheidt bekam den Publikumspreis der "Berliner Morgenpost". Die Publikumsjury des "Tagesspiegel" entschied sich für "Monsters" von Marius Olteanu aus Rumänien.



Weitere Preise der Ökumenischen Jury gab es für den österreichischen Film "Erde" von Nikolaus Geyrhalter sowie "Buoyancy" aus Australien von Rodd Rathjen und "Midnight Traveler" von Hassan Fazili.



Auszeichnungen der internationalen Organisation von Filmkunsttheatern Cicae erhielten "37 Seconds" des Japaners Hikari und die französische Produktion "Nos défaites" von Jean-Gabriel Périot.